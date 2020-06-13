لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل إصابة جديدة

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تسجيل إصابة واحدة بفيروس covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وافدة من إحدى الدول الافريقية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في القضاء إلى 62 مصابا، بينهم 51 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، تماثل 30 منهم للشفاء بشكل تام.

وأكدت أنه “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية الدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر، حيث تعطى التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مؤكدة أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت بالقول: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.