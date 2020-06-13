لبنان | مفتي طرابلس استقبل هيئة التنسيق للعمل الانساني

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وهنأ الفري باسم الوفد الشيخ إمام على استلامه منصب الافتاء، معتبرا أنه “الشخص المناسب في المكان المناسب، والذي يتمتع بمحبة واحترام الاغلبية الساحقة من الطرابلسيين والشماليين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام”. وتم التطرق الى الاحداث الاخيرة التي تعصف بلبنان وخصوصا في مدينة طرابلس.
وقد تحدث أيضا كل من السادة: زيادة وعساف والحلوة، مؤكدين “الدور الجامع لسماحته في لم الشمل وتوحيد الجهود لما فيه خير المدينة وأهلها”.
بدوره، شكر المفتي إمام للوفد زيارته مؤكدا “الدور الكبير الذي تلعبه الرابطة الثقافية في المدينة”، مثنيا على دور هيئة التنسيق للعمل الانساني خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تعاني منها المدينة منذ فترة، وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى للتنسيق والتشاور الدائم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.