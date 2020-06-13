لبنان | تحطيم شاحنات “تهريب” تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار

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وحصل إشكالٌ بين سائقي الشاحنات والمحتجين، وتدخلت قوة من الجيش وعملت على ضبط الإشكال وتوقيف الشاحنات.

وفي هذا السياق، علم “ليبانون ديبايت” أن “الشاحنات التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار”.

وأفادت معلومات موقعنا، أن “مسؤولاً أمنيًا في الشمال هو من يُغطي مرور الشاحنات التي تهرب المواد الغذائية والطحين إلى سوريا