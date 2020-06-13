- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وحصل إشكالٌ بين سائقي الشاحنات والمحتجين، وتدخلت قوة من الجيش وعملت على ضبط الإشكال وتوقيف الشاحنات.
وفي هذا السياق، علم “ليبانون ديبايت” أن “الشاحنات التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار”.
وأفادت معلومات موقعنا، أن “مسؤولاً أمنيًا في الشمال هو من يُغطي مرور الشاحنات التي تهرب المواد الغذائية والطحين إلى سوريا
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تحطيم شاحنات “تهريب” تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.