لبنان | إبتداءً من اليوم.. السرفيس بـ3000 ليرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قرر اتحاد عام نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان تحديد التسعيرة بـ3000 ليرة كحل وسط بين السائق والمواطن على حد قول رئيسه مروان فياض. ونقل موع “لبنان24” عن فياض تأكيده ان الارتفاع الجنوني في اسعار الدولار يلاحق السائق كما المواطن، و”ما بقى عم توفي ابدا”، وإبتدءاً من اليوم يلتزم السائقون بهذه التعرفة الى حين ايجاد الحلول المناسبة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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