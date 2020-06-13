لبنان | تجار النبطية: لوضع حد لتدهور الاوضاع الاقتصادية وتفلت سعر الدولار

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وبحسب بيان، لفت المجتمعون الى انهم “يتكبدون خسائر فادحة أرغمت بعضهم على تصفية أعمالهم وإقفال محالهم ومؤسساتهم”، داعين الحكومة ومجلس النواب الى “ايلاء هواجسهم وتخوفهم من الانحدار وخسارة مقدراتهم الاهتمام”.

وأعلنوا أنه “تم التشاور والاتفاق على بعض البنود التي يعولون عليها لإيقاف التدهور”، لافتين الى انهم ب”انتظار الاجتماع المركزي لجمعيات تجار لبنان الذي سيقام نهار الثلاثاء المقبل وعلى ضوء مقرراته سيصار الى اتخاذ القرارات المناسبة”.

وطالبوا مصرف لبنان ب “العمل على تشريع تحويل أموالهم عبر المصرف وليس عبر مكاتب الصيرفة حسب سعر المنصة الالكترونية وإعادة النظر بتمديد فترة السماح للقروض المستحقة على التجار وإعادة النظر بالفوائد على القروض التجارية”.