لبنان | سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم السبت في حالة لا استقرار

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ونقل موقع موقع القوات اللبنانية الإلكتروني إلى أن التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 13/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، “طالع نازل”، ويتراوح ما بين 4200 – 4500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، مع التحفظ على هذا الرقم لأن المسألة “فالتة”.
وتضيف المصادر أن عمليات تداول عدة تحصل بين الأفراد والتجار وأصحاب المهن الحرة عند معدلات أعلى، ما بين 4800 – 5000 ل.ل للدولار، وأحيانا أكثر من هذا الرقم بحسب الحاجة.
من ناحيته أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان “قرار ضخ المزيد من الدولارات في السوق خطير جدا ولن يحل أزمة سعر الدولار بل سيزيد نزيف العملة الأجنبية نحو سوريا على حساب أموال المودعين وقدرة لبنان على تأمين الحد الادنى من حاجاته”.
معوض وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “لا حل الا بإصلاحات جذرية. فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها عوض التراشق بالمسؤوليات وتهديد مستقبل لبنان واللبنانيين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.