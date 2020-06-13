لبنان | مصلحة الصحة جنوباً: تسجيل 6 حالات من الوافدين في المية ومية

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أعلن رئيس مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور جلال حيدر أن “ست حالات إيجابية سجلت من الوافدين من إحدى دول الخليج في منطقة الفيلات الواقعة ضمن نطاق بلدية المية ومية شرق مدينة صيدا، وتعمل طبابة قضاء صيدا بالتنسيق مع محافظ الجنوب منصور ضو والبلديات والقوى الأمنية على متابعة عملية حجرهم الصحي والتزام الوافدين الشروط الصحية وعدم الاختلاط اجتماعيا حتى انتهاء مدة الحجر”.

واوضح أن “الحالات الستة كانت أجرت فحص ال PCR لدى عودتها من الخارج وجاءت سلبية إلا أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وإعادة الفحص المخبري أثبتت إيجابية حالتهم، وأكد أن “الوافدين التزموا شروط الحجر الصحي ولم يخالطوا اجتماعيا أيا من المحيطين بهم أو أقاربهم المقيمين بشكل لصيق لهم”.

وكشف حيدر أنه “تم إرسال تعميم من وزارة الصحة إلى محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو بهدف الايعاز إلى البلديات الواقعة ضمن نطاق المحافظة والمجتمع الاهلي تأكيد التشدد لناحية التزام الوافدين والمقيمين تنفيذ ارشادات الوزارة للحؤول دون انتشار الوباء بيئيا واجتماعيا”.

وختم، متمنيا على المواطنين “عدم الأخذ بالشائعات والتقيد بتطبيق الشروط الوقائية الصحية لجهة اتخاذ المسافات الآمنة وارتداء الكمامات والتزام الوافدين مدة الحجر الصحي ل14 يوما بتمامها كي لا نقع بالمحظور حماية لأنفسهم ولمجتمعهم وللوطن”.