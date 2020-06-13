لبنان | حمد حسن: جملتان قلتهم بالسراي للحاكم ولجمعية المصارف

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غرد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “جملتين قلتهم بالسراي:

للحاكم: الناس عم بتموت من وراء أموالها المسلوبة والمنهوبة، ومش من الكورونا الحمدالله.

ولجمعية المصارف اللي شاركوا بإعمار البلد من 1960 بإدعائهم: قصدكم عم تستثمروا بالناس من زمان ولازم تكونوا جنبهم مش ينذلوا لتحويل 200 دولار لأولادهم بالغربة”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ “الحقيقة_مرة”.

وقد الغى حمد حسن في الامس جميع زياراته بسبب إرتباطه بجلسة طارئة لمجلس الوزراء.

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وتَلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أعلنت أن “مجلس الوزراء قام بتكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أُثير ويُثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطني والذي ادى إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية”.

وذكرت أنه “تم تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء”.

ولفتت وزيرة الاعلام، إلى أن “المجلس قرر الطلب من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم”.