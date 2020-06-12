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ولفتت المصادر الى ان الحديث عن ان هذا الامر بات فارغا ومن يريد القيام بحملة شائعات عليه ان يتقنها ولا ان يظهر فيها بلباس الاغبياء، مشددا على ان كلام بهاء الحريري واضح عن العلاقات مع دول جوار لبنان بانها يجب ان تكون علاقات جيدة الا مع العدو الاسرائيلي.
وسأل المصدر: “بما ان المصدر يقول ان الدولة التركية لا تتعاطى سوى مع الدولة اللبنانية رسميا، فكأنه يقول انه لماذا ستسمع تركيا لشكوى استياء من الرئيس السابق سعد الحريري”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حملة شائعات مستمرة بموضوع تركيا على بهاء الحريري… ولكن السحر ينقلب على الساحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.