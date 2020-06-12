لبنان | حملة شائعات مستمرة بموضوع تركيا على بهاء الحريري… ولكن السحر ينقلب على الساحر

ولفتت المصادر الى ان الحديث عن ان هذا الامر بات فارغا ومن يريد القيام بحملة شائعات عليه ان يتقنها ولا ان يظهر فيها بلباس الاغبياء، مشددا على ان كلام بهاء الحريري واضح عن العلاقات مع دول جوار لبنان بانها يجب ان تكون علاقات جيدة الا مع العدو الاسرائيلي.

وسأل المصدر: “بما ان المصدر يقول ان الدولة التركية لا تتعاطى سوى مع الدولة اللبنانية رسميا، فكأنه يقول انه لماذا ستسمع تركيا لشكوى استياء من الرئيس السابق سعد الحريري”.