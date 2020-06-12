لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة.. وقرار بعزل حي كامل في الشويفات

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وجاء في التقرير اليومي للوزارة أن الإصابات توزعت بين 13 حالة للمقيمين، و7 حالات للوافدين.
فيما تم تسجيل 50 حالة استشفاء منها 10 في العناية المركزة.
عزل حي كامل في الشويفات
كما أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بعزل حي مريم – في مدينة الشويفات بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا فيه جزئيا.
و طلب القاضي مكاوي التشدد في مراقبة مداخله، وذلك لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.
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