لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة.. وقرار بعزل حي كامل في الشويفات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وجاء في التقرير اليومي للوزارة أن الإصابات توزعت بين 13 حالة للمقيمين، و7 حالات للوافدين.

فيما تم تسجيل 50 حالة استشفاء منها 10 في العناية المركزة.

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عزل حي كامل في الشويفات

كما أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بعزل حي مريم – في مدينة الشويفات بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا فيه جزئيا.

و طلب القاضي مكاوي التشدد في مراقبة مداخله، وذلك لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.