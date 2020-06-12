لبنان | الأمن العام يوقف 5 صرافين

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في اطار تفعيل التدابير التي اتُّخِذت صباح اليوم والقرارات الصادرة عن ‎مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلاً من اللبنانيين:

– (ح.ع.ش) يملك محلاً للصرافة في بلدة شتورا، ويتداول بالدولار الأميركي دون التقيد بالسعر المحدد من نقابة الصرافين.

– (إ.ب.ص) يقوم بأعمال الصرافة في مدينة بيروت، شارع الحمرا، من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزته المبالغ المالية التي يتداول بها.

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– (م.ع.م) يقوم بأعمال الصرافة في مدينة المينا من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزته مبلغ 21 ألف وستمئة دولار أميركي و24 مليون وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية.

– (خ.م.ت) يقوم بأعمال الصرافة في محلة تل نحاس دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزته مبلغ 33 ألف وخمسمئة دولار أميركي.

كما ضبط الامن العام الأثيوبي (ج.ش.ك) يقوم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية في محلة الدورة، وبحوزته المبالغ المالية التي يتداول بها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات على النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر.