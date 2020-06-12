لبنان | بري من بعبدا: تم الاتفاق مع عون ودياب على تخفيض سعر الدولار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اثر لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، انه “تم الاتفاق مع الرئيس عون والرئيس دياب على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة ابتداء من اليوم الى تحت 4000 ليرة وصولا إلى 3200، لكن ذلك لن يتبين فعليا قبل يوم الاثنين”.

وعن اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: “نحن بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم”.

كلام بري جاء بعد احتجاجات الامس، حيث نزل الثوار من مختلف المناطق رفضا للرقم الخيالي الذي وصل اليه سعر صرف الدولار، فقطعوا الطرق واشعلوا الاطارات، معبرين عن غضبهم مما وصل اليه الوضع في لبنان على كافة المستويات.

الا ان الوزير السابق محمد شقير اعتبر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أنه “لا بالعصا ولا بالتهديد ولا بسجن الصرافين يمكن خفض سعر الدولار”. وأردف قائلاً “حتى قرار ضخ الدولار بالسوق لن يؤدي الى أي نتيجة سوى استنزاف احتياطي العملات”.

ورأى شقير ان “تحقيق هذا الأمر يتعلق بتوفر عاملين أساسيين: ثقة المواطنين بالحكومة وآدائها، وتأمين السيولة بالدولار من الخارج. وغير ذلك عبثاً تفعلون!”.