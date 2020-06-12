لبنان | خلية الازمة في بلدية جدرا: 6 حالات ايجابية من سكان برجا وواحدة من جدرا

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صدر عن لجنة الصحة لخلية الازمة في بلدية جدرا التقرير رقم 3، وجاء فيه:
“استنادا إلى نتائج الفحوصات المخبرية “pcr” التي قام بها فريق مستشفى سبلين الحكومي بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الرئيس الحريري الجامعي ل 99 شخصا في بلدية جدرا بتاريخ 2020/6/9، ( 93 شخصا من أهالي البلدة وسكانها، و6 اشخاص من سكان بلدة برجا)، جاءت النتيجة على الشكل التالي:
– حالة واحدة ايجابية (اصابة ) من سكان جدرا هي من أقرباء لحالات مصابة معروفة سابقا.
– 6 حالات ايجابية (اصابات ) لاشخاص من سكان بلدة برجا هم أقرباء لحالات مصابة معروفة سابقا.
تثمن اللجنة عاليا مستوى الوعي عند أهالي البلدة وسكانها لخطورة الوباء وأهمية الوقاية منه، وتناشدهم عدم التراخي والالتزام الدائم بقرار التعبئة العامة، ضنا بصحتهم وحفاظا على الصحة العامة”.
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