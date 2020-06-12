لبنان | يوم صحي مجاني من إتحاد بلديات بعلبك

شمل اليوم الصحي معاينات، واستشارات طبية، وتوزيع أدوية مجانية، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي نائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية يونين إبراهيم درة، ممثل بلدية دورس شفيق قاسم شحادة، ورئيسة جمعية عنصر الوجود حنان حسن.

وشكر ياغي المحافظ خضر “على رعايته ودعمه، وفريق مبادرة “شارك دواك” الذي قدم المساعدات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة، وخاصة الذين لا قدرة لديهم لتأمين بدل معاينة الطبيب وشراء الأدوية”.

وأشار إلى أن “جمعية عنصر الوجود، تعمل جاهدة لتقديم الخدمات والإرشادات الصحية وتأمين مستلزمات الإلتزام بالوقاية اللازمة، ونثمن الدور الرائد للكادر الطبي والتمريضي المشارك في الحملة”.

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بدوره المهندس حيدر قال: “بتوجيه من المحافظ بشير خضر، نقوم بهذه الحملة الصحية في بلدة يونين التي تفتقر إلى مركز صحي فيها، بالتعاون مع فريق مبادرة شارك دواك التي أطلقها المحافظ خضر مع بداية أزمة جائحة كورونا، والتي تتنقل من بلدة إلى أخرى لتساهم بتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين وتأمين الدواء مجاناً للمحتاجين، كما نشكر اتحاد بلديات بعلبك والمجالس البلدية على مواكبتها وتعاونها، وجمعية عنصر الوجود التي نتكامل معها في خدمة أهلنا”.

واعتبر درة أن “مبادرة شارك دواك، لمسنا في المنطقة نتائجها الإيجابية في خدمة الفقراء والمحتاجين، ونحن بحاجة في هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب إلى مثل هذه المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تخفف الأعباء عن المواطنين”.

ودعت حسن كافة الجمعيات إلى “التعاون والتكاتف لتقديم المساعدات لاهالي المنطقة والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الإقتصادية والصحية الصعبة”.