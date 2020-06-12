لبنان | ارتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار في التحويلات النقدية!

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يُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال: “أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، بوب فينانس (BOB Finance)، كاش يونايتد (Cash United)، مصري موني إكسبرس (MME)، أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)”.
يُذكر أنّ “سعرُ صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، كان صباح اليوم الجمعة: “3,200 ل.ل.”.
يذكر أن سعر صرف الددولار قد سجل مساء أمس 7000 ليرة في بعض المناطق، ما أدى إلى سخط شعبي كبير تمثل في إغلاق التجار لمحلاتهم، ونزول المواطنين لقطع الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.