لبنان | عودة المحاكمات الى قاعة المحكمة في سجن رومية تنفيذا لتوصيات لجنة الرعاية في السجون

واوضحت ان هذه الخطوة “ستؤدي الى التسريع في المحاكمات بأقل كلفة وأقل خطر ممكن على السجناء وعناصر قوى الامن الذين ينقلونهم من سجن رومية الى قاعات المحاكم في بيروت وبعبدا وغيرها، على حد سواء، اضافة الى التوفير في الوقت والمادة وتجنب الاصابة بأي عدوى او وباء”.

وشكرت اللجنة وزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ومدير عام قوى الامن الداخلي والجسم القضائي، “على تجاوبهم السريع بتنفيذ هذه المهمة”.

يذكر ان “لجنة الرعاية الصحية في السجون” تعقد اجتماعاتها في بيت الطبيب- فرن الشباك برئاسة نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، وتضم ممثلين عن نقابات الاطباء والمحامين والممرضات والممرضين، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجمعية الامراض الجرثومية، والجمعية اللبنانية للطب العام، واللجنة الوطنية لمكافحة العدوى- وزارة الصحة، وقسم الطبابة في سجن رومية، وقوى الامن الداخلي.