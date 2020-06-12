لبنان | الطقس الربيعي مستمر… كيف سيكون طقس الـWeek end؟

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وتكون الاجواء عموما حارة قليلا نهارا ومريحة في فترات الليل والصباح، من جهة تنشط الرياح احياناً خصوصاً شمال البلاد وفي الداخل.
طقس اليوم على الشكل التالي:
الجمعة: استقرار نسبي بدرجات فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و٢٤ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب
٣- الرياح جنوبية غربية نشطة ٥٠كم/س خصوصاً شمالا وفي الداخل
٤- الرطوبة ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و٢٩ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.
الأحد: تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٧ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.