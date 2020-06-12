لبنان | الطقس الربيعي مستمر… كيف سيكون طقس الـWeek end؟

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وتكون الاجواء عموما حارة قليلا نهارا ومريحة في فترات الليل والصباح، من جهة تنشط الرياح احياناً خصوصاً شمال البلاد وفي الداخل.

طقس اليوم على الشكل التالي:

الجمعة: استقرار نسبي بدرجات فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.

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١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و٢٤ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية نشطة ٥٠كم/س خصوصاً شمالا وفي الداخل

٤- الرطوبة ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و٢٩ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٧ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل فيما تنشط الرياح احيانا خصوصاً شمالا وفي الداخل.