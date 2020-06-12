لبنان | توقيف عدد من مروجي المخدّرات ينشطون في محلّة جسر الباشا – الحازمية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:
-9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.
– حقيبة بداخلها 157 غ من حشيشة الكيف.
-142 حبة ترامادول.
– كمية من حبوب الكبتاغون.
إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن مروجين من الجنسيتين المصرية والهنديّة، ينشطون في منطقة جسر الباشا-الحازمية.
نتيجةً للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة الى تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم، وهم كل من:
ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)
ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)
م. م. (مواليد عام 1992، مصري)
ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري)
وضبط بحوزتهم كميّة من المخدرات عبارة عن:
– 9 أكياس تحتوي على مادة السالفيا.
– حقيبة بداخلها 157غ من حشيشة الكيف.
– 142 حبة ترامادول.
– كمية من حبوب الكبتاغون.
إضافةً الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.