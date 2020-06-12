لبنان | حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السراي الكبير: “ما رح احكي شي”

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وبدأت منذ قليل في السرايا، جلسة مجلس الوزراء الطارئة لمعالجة الاوضاع النقدية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وفي حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد نقابة الصرافين الذي سيحضر جانبا من الجلسة.
وطلب حاكم مصرف لبنان من كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910).
كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان”.
وصدر عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة سابقاً البيان الآتي:
“عطفا على بياننا الصادر في 2020/6/9 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصيرفة الدولار، نطلب من كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910). كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.