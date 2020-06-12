لبنان | هل سألت السفيرة الأميركية عون عن سبب عدم تعيين محمد بعاصيري في التعيينات المالية؟

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وعلم انها اثارت الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل كما قانون قيصر واشارت وفق ما علمت “اللواء” الى ان لبنان غير معني به وان لا نية للولايات المتحدة الأميركية بمعاقبة لبنان وان المساعدات الأميركية ستستمر الى لبنان والجيش اللبناني.
ونفت المصادر ان تكون السفيرة الأميركية قد سألت عن اي اسم معين في التعيينات انما استوضحت مؤكدة ان جو الاجتماع كان ايجابيا ولم يسوده اي تشنج.
واستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون السفيرة الأميركية دوروثي شيا، يرافقها نائب رئيس قسم السياسة والاقتصاد في السفارة آندرو دايهني.
ووزعت دوائر القصر الجمهوري ان السفيرة دوروثي شيا “اكدت دعم بلادها للبنان في شتى المجالات، والوقوف الى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها، موضحة أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان، كي يتمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية – المالية التي يعانيها”.
في المقابل، ولأسباب خارجة عن ارادة الدولة الغائبة عن السمع، يحلق الدولار في فضاء الـ6 الاف ليرة وما فوق. ولان الدولة غائبة عن السمع، لا تصلها صرخات المواطنين المحتجين في الطرق رفضا للواقع المرير.
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