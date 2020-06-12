لبنان | شركة الترابة الوطنية: خبر تهريب مازوت عبر شاحناتنا غير صحيح

ورأت الإدارة أن “هذه الاشاعات تندرج في إطار سلسلة محاولات لزج إسم الشركة في ملفات الفساد التي لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد”، معربة عن أسفها “لما يحاول البعض القيام به من تشويه لصورة الشركة وهذا يندرج ضمن الحملة التي تشن ضدها”.

ودعت المهتمين إلى “التأكد من أي خبر توخيا للدقة و تفاديا لتشويه صورتنا وسمعتنا”.

وأعلنت ​شركة الترابة الوطنية​ – ​إسمنت​ السبع سابقاً في بيان اليوم أنه “في ظل الظروف الصعبة التي تمر على الجميع، وبمسعى من ​بلدية شكا​ بادرت شركة الترابة الوطنية، وإيمانا منها بضرورة الوقوف إلى جانب أهلها وجيرانها بتسديد كامل مستحقات ​مولدات الكهرباء​ عن أهالي بلدة شكا والمقيمين فيها عن شهر نيسان المنصرم، سعيا منها الى التخفيف عن كاهلهم، وذلك من ضمن عدة خطوات دأبت الشركة على تبنيها في سبيل التعاضد والتكاتف لتمرير هذه المرحلة الحرجة في البلد.”

وشددت الشركة على انها “لطالما آمنت بالمسؤولية المجتمعية كخيار استراتيجي ل​تحقيق​ التنمية المستدامة، ولن تألو جهدا في سبيل ذلك، آملة تجاوز المحن يدا بيد لإرساء النمو الذي يطمح اليه الجميع”.