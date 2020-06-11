كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ‏”اذا ‎الدولار صار ٧٠٠٠ ‎ليرة: ١٨% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٩٢$، اي ٣ دولار في اليوم للاسرة ٤٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ١٧٢$ Advertisements ٧٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٣٤٢$ الحد الأدنى للأجور سيصبح حوالي ٩٦$ شهريا هذا اذا اقترضنا ان معيلي الأسرة لا يزالوا يعملون. مصدر دخل الأسر من “دراسة مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان ٢٠١٨-٢٠١٩” المنفذة من قبل إدارة الإحصاء المركزي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مع ارتفاع سعر صرف الدولار .. 18% من الأسر اللبنانية سيصبح دخلها اليومي 3 دولارات فقط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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