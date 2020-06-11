لبنان | شقير: الله يستر من صعود قياسي للدولار فوق 10 آلاف ليرة

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وأضاف شقير متسائلاً: “لما العجب؟ انها نتيجة طبيعية لتوجهات الحكومة بإفلاس مصرف لبنان والمصارف والمودعين عبر خطتها الاقتصادية وأدائها الملتوي الذي افقد اللبنانيين أي أمل بإنقاذ لبنان”.
وشدد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه “على هذا الأساس الله يستر من صعود قياسي للدولار فوق 10000 ليرة”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المناطق اللبنانية شهدت تحركات و قطع طرقات إحتجاجا على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية و بلغت أكثر من 5000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء في بعض المناطق، و استنكر بعض المعتصمين غلاء الأسعار بشكل كبير، و عمدت بعض المحال التجارية إلى الإقفال بسبب عدم استقرار سعر الصرف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.