لبنان | لبنان في الساعات الأخيرة: الدولار يحلّق بلا سقف متوقع… وسط غضب شعبي وقطع للطرقات!

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ونفذ محتجون غاضبون عددا من التحركات في مناطق عدة في صيدا وطرابلس وبيروت والبقاع.

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وذلك بسبب تردي الوضع المعيشي وغلاء الاسعار ووصول الدولار إلى عتبة الـ 7500 ليرة في بعض المناطق بحسب ما افادت به وسائل اعلام لبنانية.

فقد افاد مصادر محلية بان محتجون اشعلوا اطارات عند اشارة عزمي في طرابلس وقطعوا السير في المحلة حتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية.

كذلك اصدر ما يسمى بـ”ثوار المنية” بيانا جاء فيه: “إلى أهلنا في المنية سيتم قطع اتوستراد المنية الدولي (عرمان) عند الساعه ٧ مساءً بسبب غلاء المعيشه و هبوط العمله اللبنانية أمام الدولار و حقنا في الكهرباء الذي محرومين منه، نطلب من أهلنا في المنية المسانده والوقوف معنا في وجه هذه الحكومه وهذا العهد الفاسد وحكامه منذ أكثر ثلاثين عاماً من الذل والقهر والسرقة والنهب وهدم الوطن”.