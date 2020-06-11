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ونفذ محتجون غاضبون عددا من التحركات في مناطق عدة في صيدا وطرابلس وبيروت والبقاع.
وذلك بسبب تردي الوضع المعيشي وغلاء الاسعار ووصول الدولار إلى عتبة الـ 7500 ليرة في بعض المناطق بحسب ما افادت به وسائل اعلام لبنانية.
فقد افاد مصادر محلية بان محتجون اشعلوا اطارات عند اشارة عزمي في طرابلس وقطعوا السير في المحلة حتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية.
كذلك اصدر ما يسمى بـ”ثوار المنية” بيانا جاء فيه: “إلى أهلنا في المنية سيتم قطع اتوستراد المنية الدولي (عرمان) عند الساعه ٧ مساءً بسبب غلاء المعيشه و هبوط العمله اللبنانية أمام الدولار و حقنا في الكهرباء الذي محرومين منه، نطلب من أهلنا في المنية المسانده والوقوف معنا في وجه هذه الحكومه وهذا العهد الفاسد وحكامه منذ أكثر ثلاثين عاماً من الذل والقهر والسرقة والنهب وهدم الوطن”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لبنان في الساعات الأخيرة: الدولار يحلّق بلا سقف متوقع… وسط غضب شعبي وقطع للطرقات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.