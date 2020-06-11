لبنان | دياب ترأس اجتماعاً مع وفد اتحاد تجمع أصحاب المدارس الخاصة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم اجتماعا مع وفد اتحاد تجمع أصحاب المدارس الخاصة والمدارس الخاصة المجانية، من كافة المحافظات في لبنان، بحضور مستشارة رئيس الحكومة للتربية الدكتورة غادة عواضه.

وجرى عرض لأوضاع المدارس في لبنان، كما رفع الوفد للرئيس دياب سلسلة من المطالب، من ضمنها إعفاء المدارس من المستحقات للجهات الضامنة، والإسراع بإقرار القانون المعد من قبل لجنة التربية الوطنية.

ووعد دياب ب”متابعة الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب لتذليل العقبات التي يعاني منها القطاع التربوي، ودفع مستحقات المدارس المجانيه في أقرب وقت”.

وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد وهيب دندش فقال: “باسم اتحاد تجمع اصحاب المدارس الخاصة في لبنان، نشكر دولة الرئيس الدكتور حسان دياب على استقباله لنا لنشرح له عن همومنا ومشاكلنا، كعائلة تربوية واحدة مؤلفة من الأهالي والأساتذة والطلاب وأصحاب المدارس الخاصة. وفوجئنا بمعرفة دولة الرئيس دياب بكل تفاصيل معاناة مدارسنا على كافة الأراضي اللبنانية، وقد وعدنا بمتابعة الملف مع المستشارة التربوية الدكتورة غادة عواضة لنصل إلى حل يتيح استمرارية مؤسساتنا، بما يرضي الأهل والأساتذة على حد سواء. وأكد لنا دولة الرئيس أن ملف التربية هو من أولويات الحكومة”.