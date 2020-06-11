لبنان | وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا اصابات اليوم بالفيروس

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، في بيان اليوم، انه “لم يسجل اليوم أي إصابة بفايروس covid-19، وتم تسجيل حالة مشتبهة وحيدة حتى ساعة إعداد التقرير”.

واشار البيان الى ان “عدد المصابين في القضاء ما زال57 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

47 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 30 منهم للشفاء بشكل تام.

ولفت البيان الى أن “وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية الدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

واشار الى إن “وحدة إدارة الكوارث هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”.