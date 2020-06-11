كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني برئاسة وليد نمير، واطلع منهم على المطالب التي اعتصموا من اجلها أمام الوزارة ، وابرزها “العمل من أجل التثبيت ، واحتساب العقد كاملا نظرا للظروف الإستثنائية ، والسماح لأساتذة المواد التطبيقية بالتعليم ايضا عن بعد”، مذكرين بأن “أجورهم لم تعد تعادل شيئا” ، وطالبوا ب”الإسراع بدفع المستحقات”. واكد لهم الوزير المجذوب أنه “بات يعرف مطالبهم وهواجسهم منذ لقائه الأول معهم ، وأنه سوف يبذل كل عناية من أجل تسريع قبض بدلات التعاقد بالتعاون مع وزارة المالية”، مشيرا إلى “أننا نعمل في ظروف مالية بالغة الصعوبة”. وذكر باهتمامه ورعايته للتعليم المهني والتقني، و”ضرورة أن يطمئن المعلم إلى مستقبله لكي يكون عطاؤه كاملا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير التربية طمأن متعاقدي المهني إلى متابعة مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.