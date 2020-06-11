لبنان | سعر صرف الدولار في صيدا تخطى عتبة الـ 5000 ليرة!

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فيما تخطى سعره في السوق السوداء الموازية الـ5 آلاف ليرة، وقد فضل معظم الصرافين في المدينة اقفال ابواب محلاتهم بانتظار عودة الانتظام الى السوق، سيما وان دوريات من “امن الدولة” تجول عليهم وتراقب التزامهم بالتسعيرة المحددة من النقابة تحت طائلة التوقيف واقفال المحال.
وقد شهد شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، حيث تقع غالبية محلات الصيرفة، سلسلة تحركات غاضبة من بعض مجموعات “صيدا تنتفض”، احتجاجا على الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وانعكاسه سلبا بالمزيد من الغلاء وارتفاع الاسعار على السلع الغذائية بمختلف انواعها، في وقت بدأت تلوح في الافق “أزمة لحوم”، في ظل عدم حماسة “الجزارين” على الذبح في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتحديد ثمن كيلو اللحم والذي تجاوز الـ 38 الف ليرة لبنانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.