لبنان | تقاسم الخراب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 12:17 مساءً - في الواقع، امام لبنان ثلاثة احتمالات لتأمين الاموال الكفيلة بإعادة دوران عجلته الاقتصادية والقيام بتنفيذ برنامج اصلاحي بموازاة ذلك:

ـ الاحتمال الاول، وهو صندوق النقد الدولي، حيث تبدو الشروط صعبة لا بل شبه مستحيلة، في مقابل مبلغ لا يتجاوز الـ5 مليارات دولار على مراحل تمتد لـ5 سنوات.

ـ الاحتمال الثاني، وهو الذي يطرحه البعض، بالاستيلاء على اموال المودعين في المصارف، اضافة الى اموال المؤسسات المصرفية، ما يضمن تأمين تسكير ديون الدولة اللبنانية، وبالتالي الانطلاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ البرنامج الموضوع. وهذا الحلّ سيعني بالتأكيد ضرب القطاع المصرفي الى الأبد. أضف الى ذلك، انّ السنوات المقبلة ستكون قاسية وستشهد تراجعاً في مستوى الخدمات التي يتميّز بها لبنان، خصوصاً في القطاعين الاستشفائي والطبي والتعليمي. فأصحاب الكفايات سيفضّلون الهجرة سعياً وراء ربح افضل ومستقبل اضمن.

ـ الاحتمال الثالث، فيذهب في اتجاه آخر، بعيد من المساعدات المشروطة لصندوق النقد الدولي، ويعتمد على اساس تأمين مداخيل جديدة للدولة اللبنانية من خلال موارد موجودة، الى جانب تنفيذ اصلاحات فورية كان من المفترض ان تبدأ اساساً لحظة نيل هذه الحكومة الثقة.

ووفق اصحاب هذا الرأي، فإنّه لا بدّ من التوجّه الى اصول وموجودات الدولة اللبنانية. فإذا كان لا بدّ من اخذ نسبة من ودائع الناس والمصارف، فالأجدر تأمين اسهم في المقابل، لمحفظة تحوي اصولاً واملاكاً للدولة اللبنانية، بما يعطي تعويضاً لأصحاب الودائع. او انّ هناك من طرح فكرة اخرى، كان جرى طرحها ايام الرئيس رفيق الحريري، وتقضي ببيع اراضي مطار بيروت الدولي وربما مرفأ بيروت، وفق اسهم يجري طرحها على مستوى الدول، واقامة اسواق تجارية ضخمة ومؤسسات سياحية، وهو ما سيفتح الابواب امام توسيع دائرة العجلة الاقتصادية، واقامة مطار جديد للبنان وفق شروط السلامة التي بات يفتقدها في مكان آخر بعيد عن العاصمة السكنية، كما في كل بلدان العالم، اضافة الى انشاء مرفأ جديد لبيروت في منطقة اخرى، وفق مواصفات تتلاءم مع شروط المنافسة التي باتت موجودة.

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ويعتقد اصحاب هذا الاقتراح، انّ هذا ما سيؤمّن اكثر من 100 مليار دولار، اضف الى ذلك اعطاء دفع هائل للحركة الاقتصادية الداخلية.

لكن ما غفل عن هؤلاء، انّ المشكلة الاساس تبقى في الذهنية السياسية للطبقة السياسية الحاكمة، وانّ الاصلاح يبدأ من هنا.

يقول التاريخ، انّ ادولف هتلر نظّم حملات انتخابية باهرة وجذابة، وخاض الحزب النازي انتخابات العام 1928 على اساسها. لكن المانيا التي كانت تعيش رخاءً اقتصادياً مزيفاً يعتمد على الديون الاميركية السخية، خذلت طروحات الحزب النازي، ليحصد فقط 12 مقعداً نيابياً. لكن في العام 1929 وقع الكساد الاقتصادي الكبير، ما دفع بالولايات المتحدة الاميركية الى مطالبة المانيا بتسديد ديونها، وذلك ادّى الى سقوط المانيا في ازمة اقتصادية قاسية. وفي العام 1930 حصلت الانتخابات مجدداً وصُدم الحزب النازي، ولكن ايجاباً هذه المرة، عندما حصد 107 مقاعد، ليصبح الحزب الالماني الاكبر.

واوجه الشبه كثيرة بين ما حصل في المانيا في العام 1930 وما يحصل في لبنان اليوم.