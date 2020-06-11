لبنان | كركي أصدر مذكرة تضمنت إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وعدل كركي بموجب المذكرة الصادرة اليوم المادة الثالثة من المذكرة الاعلامية 632 الآنفة الذكر، حيث تم بموجبها إضافة المستشفيات والمختبرات المعتمدة والمقبولة من قبل الضمان الإجتماعي لإجراء فحص الكورونا، وهي التالية:

– مختبر مركز الشمال الإستشفائي ( CHN) .

– مختبر مستشفى الرسول الأعظم ( برج البراجنة).

– مختبر مستشفى قلب يسوع ( الحازمية).

– مختبر مستشفى بلفو ( BELLE VUE).

-مختبر ميكرو بيولوجيا الصحة والبيئة. المعهد المالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية – طرابلس.

– مختبر مستشفى خوري – زحلة.

– مختبر مستشفى النيني ( طرابلس).

– مختبر CLINIGEN ( الحازمية).

– مختبرات ADC (الجناح – بئر حسن).

– المختبرات الحديثة (المشرفية).

وذكر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس كورونا وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار2020 لا سيما التعرفة المحددة بسعر /000 150 / ل.ل. كحد أقصى وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص.