لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل وزع 6000 شتلة من السماق والصبار

وتابع اتحاد بلديات جبل عامل خطوات تنفيذ مشروع زراعة نبتتي السماق والصبار، ضمن مشروع إعادة احياء الزراعات التقليدية، وذات فائدة غذائية وجدوى اقتصادية، الذي اطلقه منذ اشهر عدة، حيث تم بالتعاون مع البلديات توزيع اكثر من 6000 شتلة منها، وجرى إنتاجها بالاتفاق مع مشاتل جمعية “جهاد البناء” الانمائية في الجنوب

يهدف هذا المشروع، إلى “اعادة احياء هذه الزراعات، التي لها مردود اقتصادي وغذائي كبير، بحيث يكفيها القليل من العناية، ولا تحتاج إلى كميات من المياه، ولذلك كانت منتشرة بكثرة في منطقتنا، وواجهتها كثير من الاهمال، من جراء الاعتداءات الصهيونية المتكررة، ومن بعض الأمراض، في الفترة الأخيرة، وادت الى انخفاض ملحوظ في وجودها”.

وسيستمر الاتحاد بالتوزيع حسب الجدول الموضوع، لجميع البلديات المنضوية، مع الاشارة الى ان الاتحاد كان قد وزع سابقا كمية كبيرة من شتول الزعتر، واليوم يأتي مشروع توزيع السماق والصبار في إطار تكامل المشاريع للوصول إلى الانتاج المتكامل.