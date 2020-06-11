لبنان | القاضية عبدالله: التشهير برئيس محكمة المطبوعات مستهجن محتفظة بحقوقي في المقاضاة

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وقالت، ان “الأحكام القضائية التي تصدر عن محكمة المطبوعات تقبل الطعن وفقا للأصول القانونية، كما يمكن مراجعة هيئة التفتيش القضائي عند الشك بوجود مخالفات مسلكية، غير أن اللجوء إلى التشهير برئيس المحكمة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وتوجيه اتهامات ضده يدعو الى الاستهجان، خصوصا وأن محكمة المطبوعات تتألف من رئيسة ومستشارتين وقد أصدرت قراراها في الدعوى المذكورة بالإجماع، من هنا: فإنني أبدي ما تقدم ذكره محتفظة بحقوقي في المقاضاة”.
ونشر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الكتاب الذي ورده من رئيسة محكمة المطبوعات في بيروت بالانتداب القاضية هبة عبد الله، حول ما تم تداوله عبر المواقع الالكترونية في موضوع القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في الدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه ضد شركة “أخبار بيروت” ش.م.ل. ورئيس تحرير صحيفة “الأخبار”، وجاء فيه:
“ان الأحكام القضائية التي تصدر عن محكمة المطبوعات تقبل الطعن وفقا للأصول القانونية، كما يمكن مراجعة هيئة التفتيش القضائي عند الشك بوجود مخالفات مسلكية، غير أن اللجوء إلى التشهير برئيس المحكمة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وتوجيه اتهامات ضده يدعو الى الاستهجان، خصوصا وأن محكمة المطبوعات تتألف من رئيسة ومستشارتين وقد أصدرت قراراها في الدعوى المذكورة بالإجماع، من هنا: فإنني أبدي ما تقدم ذكره محتفظة بحقوقي في المقاضاة”.
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