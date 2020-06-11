لبنان | بلدية كفرعبيدا: لا اصابات لدينا ونطلب من الجميع الاستمرار في الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 12:17 مساءً - من جهة أخرى، استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وزير الصحة حمد حسن مع وفد من نقابة الأطباء برئاسة شرف أيو شرف.

وقال حسن بعد اللقاء، في محاربة الوباء كانت المراجع الروحية هي الشريك الدائم من خلال ارشاداتها وتعاليمها وحكمتها وبصيرتها.

وأضاف: “من المؤكد انه في كل المطبات التي مررنا بها لمحاربة وباء كورونا، كان هناك جهدٌ يبذل على الأرض ووجود لطواقم طبية وممرضين ومخبريّين يعملون لحماية الإنسان، ولكن من دون هذا الايمان المطلق بوحدة لبنان لكي نتجاوز كل المطبات كان من الصعب علينا اجتياز هذا الامتحان الصعب بأقل ضرر ممكن”.