لبنان | المديرية العامة لأمن الدولة: توقيف مقرصن الكتروني في البقاع

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وضبطت بحوزته عددا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخليوية وشرائح الاتصال الأجنبية وبطاقات تخزين البيانات وعددا كبيرا من الأوراق التي تحتوي على قوائم بريد إلكتروني وحسابات مقرصنة.
كما ضبطت بيان قيد افرادي وجواز سفر مزور يستعملهما في تنقلاته.
وأشار القضاء إلى توقيفه وإيداعه اياه مع المضبوطات بواسطة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي وهو:
“أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (و.أ) في منطقة البقاع بجرم القرصنة الالكترونية، واستعمال مزور، حيث اعترف بقيامه بمئات عمليات القرصنة، وضبطت بحوزته عددا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخليوية وشرائح الاتصال الأجنبية وبطاقات تخزين البيانات وعددا كبيرا من الأوراق التي تحتوي على قوائم بريد إلكتروني وحسابات مقرصنة، إضافة لبيان قيد افرادي وجواز سفر مزور يستعملهما في تنقلاته.
بمراجعة القضاء أشار بتوقيفه وإيداعه اياه مع المضبوطات بواسطة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وتنشط في الأيام الأخيرة حركة التوقيفات جراء كثافة السرقات التي بانت على أثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنين اللبنانيين.
وارتفعت نسبة البطالة في لبنان إثر إقفال عدد كبير من الشركات بسبب الأزمة الاقتصادية التي طرأت على لبنان واللبنانيين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.