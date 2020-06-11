لبنان | “بنك أهداف” ضمن صفوف الناشطين للانقضاض على “مفاتيح الشارع” في الحراك الثوري

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وبينما توقف المراقبون عند دلالات مثل هذه التصريحات وانعكاساتها على التعامل الرسمي مع التحركات الشعبية في الشارع، كشفت المعطيات المتوافرة لـ”نداء الوطن” عن توجه لدى السلطة نحو إعداد “بنك أهداف” ضمن صفوف الناشطين في الحراك الثوري تمهيداً لإعطاء الضوء الأخضر للانقضاض على أفراد هم بمثابة “مفاتيح الشارع” في المناطق، بشكل سيندرج ضمن محاولة استثمار ما جرى السبت الفائت من اشتباكات وتشنج مذهبي وطائفي في إطار أمني يشدد القبضة البوليسية في البلد.
وعاد المتظاهرون، إلى الشارع مجدّداً مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقطعوا عدد من الطريقات في عدد من المناطق اللبنانية، مثل مستديرة زحلة.
كما قطعت الطريق عند ساحة النور في #طرابلس، وتم تحويل السير إلى الطرق المجاورة. كما قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس، وعند المدخل الجنوبي للمدينة بالإطارات وحاويات النفايات، ونفذوا اعتصاماً وسط الطريق، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، مرددين الهتافات المنددة بالسياسيين والفساد، وسط انتشار لعناصر الجيش في محيط الاعتصام.
وفي الحمراء، قطع المحتجون الطريق أمام مصرف لبنان رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين هتافات منددة بالسياسة المالية، وسط حضور للقوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.