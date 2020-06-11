لبنان | بدء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء المغتربين من الخارج بعد ظهر اليوم الخميس

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وتتابع شركة طيران الشرق الاوسط عملية الاجلاء، فتصل ابتداء من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي أربع رحلات قادمة من: اسطنبول بعيد الواحدة، تليها رحلة من الرياض في المملكة العربية السعودية عند الثالثة من بعد الظهر، ثم من دبي عند الرابعة عصرا. اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فهي من العاصمة البريطانية لندن عند السابعة والنصف مساء.

تجدر الإشارة، إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها، اما في المطار فستتبع الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة إجلاء من الخارج من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والأجهزة المعنية في المطار.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس الأربعاء تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، ما رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 1388.

وتوزعت الاصابات على الشكل التالي: 12 إصابة بين المقيمين، و8 بين الوافدين.

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واعتبر وزير الصحة حمد حسن أن العملية تنفذ باتباع معايير عالمية حفاظاً على سلامة المغتربين وخوفاً من الانزلاق لمرحلة أسوأ مما نحن عليها.

كما اعتبر أن المغتربين يبدون تعاوناً كبيراً مع الفريق الطبي في المطار وفي المنازل والفنادق ويحرصون على اتباع كل الإرشادات، إلا ان هناك هفوات للبعض الآخر وهذا أمر طبيعي.

وقال، “دخلنا في مرحلة جديدة وتحد جديد وهو فتح المطار واستقبال الاغتراب اللبناني والموسم السياحي”.

وبحسب التصنيف العالمي للبنان، إنه الأقل ضررا على السلامة العامة نتيجة الجهود المشتركة التي قدمتها كل المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، قد يكون لبنان مقصدا للسياحة العامة أو الاستشفائية، ويعود الفضل إلى وجود أطباء أكفياء أثبتوا جدارتهم في تلبية النداء الاستغاثي للشعب اللبناني. وفي وقت كان الإحباط والخوف يسودان العالم كله بسبب هذا الفيروس، فقد أثبت لبنان أنه جدير في مواجهة التحديات.

وأمل حسن أن تكون هذه القدوة والوحدة نموذجا لمواجهة الأيام الصعبة التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان”.