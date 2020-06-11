لبنان | الطقس غدا غائم جزئياً مع رياح ناشطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

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وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:

طقس ربيعي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س ليل الجمعة/السبت مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل محدود في الداخل.

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السبت: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها، بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.

حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48