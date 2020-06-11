لبنان | الطقس غدا غائم جزئياً مع رياح ناشطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

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وجاء في النشرة الآتي:
الحالة العامة:
طقس ربيعي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س ليل الجمعة/السبت مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل محدود في الداخل.
السبت: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.
– الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها، بين 10 و 30 كم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.
حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.
الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.