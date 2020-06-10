لبنان | الروابط التعليمية ناقشت اقتراح قانون تحويل المنح التعليمية مباشرة للمدارس الخاصة

أولا: ناقش المجتمعون اقتراح القانون المقدم إلى مجلس النواب بشأن تحويل المنح التعليمية مباشرة للمدارس الخاصة، كما نوقش موضوع إرسال طلبات المنح عبر “ليبان بوست”. ونقل الدكتور يحيى خميس وقائع الاجتماع الذي حصل في مكتب رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري وبحضور اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة والذي تخلله نقاش قانوني ومالي وإداري صريح وشفاف، حيث أوضح خلاله العقبات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القانون، فيما لو تم إقراره من حيث تعارضه مع قانون إنشاء تعاونية موظفي الدولة، عدا عن الاعتراضات التي أبدتها روابط الأساتذة والمعلمين وموظفي الإدارات العامة.

ثانيا: ناقش المجتمعون مسألة إرسال طلبات المنح التعليمية عبر “ليبان بوست” والاعتراضات التي صدرت من بعض المستفيدين، حيث عزا الدكتور يحيى خميس أسباب تأجيل استقبال الطلبات إلى تأخر صدور قرار وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي، وتفاديا للازدحام أمام مراكز التعاونية بسبب التعبئة العامة وجائحة كورونا المستمرة في لبنان، وحفاظا على سلامة المستفيدين، تم اتخاذ قرار تقديم الطلبات عبر “ليبان بوست” ليكون هذا الإجراء مؤقتا وآنيا، سوف ينتهي مع انكفاء الوباء. وطمأن الى ان المنح التعليمية سوف تقبض فور الانتهاء من دراسة الطلبات مباشرة، ولن يكون هناك أي تأخير في ذلك.

ثالثا: تقدر الروابط الجهود التي يقوم بها مديرعام تعاونية موظفي الدولة، وحرصه على تأمين حقوق المستفيدين وتطوير التقديمات الإجتماعية، وترفض أي تجن أو تطاول على التعاونية، آملة أن تكون الأجراءات المتخذة ظرفية لتعود الأمور إلى سياقها الطبيعي وبأسرع وقت ممكن فور انتهاء هذه الظروف.