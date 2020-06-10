لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 480 فحصا و25 مريضا بالفيروس داخل المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة

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ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 480 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

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– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 226 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات .

– تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.

*مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*

توازياً، أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال بأن أي إصابة بفايروس covid-19 لم تسجل اليوم.