لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: لم تسجل اليوم أي إصابة بفيروس كورونا

وأضاف البيان: “تم تسجيل 12 حالة شفاء بعد إجراء الفحوص المخبرية للمرة الثالثة التي بينت خلو المصابين من الفايروس.

وبذلك يرتفع عدد المتعافيين الى 30. ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، ونتيجة فحص الPCR للحالة المشتبهة التي سجلت أمس سلبية، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء مازال 58 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

– 47 حالة وافدة من إفريقيا.

– 3 حالات وافدة من أوروبا.

– 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 30 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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وأعلنت ​وزارة الصحة​ العامة، في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات كورونا على الأراضي اللبنانية، عن ” تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة بالكورونا الى 1388″، مشيراً الى أن جميع الإصابات هي 12 في صفوف المقيمين و8 إصابة من الوافدين”. ولفتت الوزارة الى “إسقرار عدد الوفيات بفيروس كورونا عند 30 حالة”.

وأكد التقرير اليومي لوزارة الصحة، أن عدد حالات الشفاء في لبنان بلغت 832 حالة، وحالات الإستشفاء هي 47 من8ا 8 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد وزير الصحة حمد حسن من بكركي اليوم، أن اللبناني غير عاجز عن محاربة كل التحديات عندما نكون قلبا واحدا ويدا واحدة. وقال، “كنا يدا واحدة وجسما واحدا لحماية الناس ولكن بكرامة وعزة، ولا نسمح بأن يتخطى أحد الحدود وتمتد اليد على الجسم الطبي الابيض ذي النية السليمة لمعافاة الوطن والانسان”.