لبنان | بالفيديو – الثوار يقطعون عدد من الطرقات احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كما قطع عدد من الشبان الطريق في منطقة القياعة في صيدا، بالعوائق ومستوعبات النفايات، احتجاجا على الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

وردد المحتجون هتافات ضد السياسات المالية والنقدية، داعين الى محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام.

توازياً، قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس، وعند المدخل الجنوبي للمدينة بالاطارات وحاويات النفايات، ونفذوا اعتصاما وسط الطريق، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، مرددين الهتافات المنددة بالسياسيين والفساد، وسط انتشار لعناصر الجيش في محيط الاعتصام.

كما تم قطع طريق المصنع – راشيا في بلدة الرفيد، احتجاجا على الاوضاع المعيشية. وتقوم السيارات المارة بسلوك الطرقات الفرعية.

Advertisements

وأمام اللبنانيين مهمّة شاقة في استعادة نبض الشارع، وما بدأ في 17 تشرين واستمرّ بعدها، ليدخل السبات مع فيروس كورونا وإجراءاته.

يوم 6/6، كان محطة أساسية وقد تكون مصيرية في ثورة 17 تشرين. السبت الأول بعد انفكاك حظر كورونا، اختبار فعلي للناس والشارع المجموعات.

وحدة لقياس استمرار زخم المطالبة بإسقاط السلطة ورموزها وفسادها، واستعادة المال المنهوب وكسر مصادرة المؤسسات لصالح قيادات وأحزاب وطوائف.

ومهدّت لهذا النهار سلسلة تحرّكات واعتصامات حصلت في الأسبوعين الماضيين، باتجاه قصر العدل والمحكمة العسكرية، وقصر بعبدا الرئاسي، ومقرّ إقامة رئيس مجلس النواب، ومنازل عدد من النواب.

وعاد الأسبوع الماضي إلى التداول ملف “سلاح حزب الله” وتنفيذ القرارات الدولية في شأنه. ملف أساسي، عنوان لا يضاهيه آخر في مقاربة بناء الدولة واستقلاليتها وعملها، ومكافحة الفساد فيها.