لبنان | مصادر “التيار”: انتصارات عدة تحققت في التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية

وأضافت: “تصحيح الوضع الاورثوذكسي عن طريقنا وحدنا، من خلال إعطائهم 4 مراكز في الفئة الأولى في الادارة العامة، وزيادة عن ذلك بإعطائهم محافظ إضافي عن محافظة بيروت، بالإضافة إلى حصتهم في التعيينات المالية”.

وتابعت: “تعيين محافظ جبيل كسروان بالرغم من الممانعة، وهو يشكّل إنجازًا جديدًا للمنطقة”.

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وختمت قائلةً: “أسقطنا الطوق السياسي والحرب الاعلامية وساهمنا بالإتيان بأفضل وأكفأ وأحسن المعايير والأسماء من قبلنا”.

عيّن مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم: وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر موراديان.

كما اقرّت الحكومة التعيينات المالية كما هو متوافق عليها مسبقًا. كما عيّن مجلس الوزراء في لجنة الرقابة على المصارف كل من: مروان مخايل وجوزيف حداد وكامل وزني ومايا دباغ وعادل دريك وكريستال وليد حكيم مفوضًا للحكومة.

واكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “اننا مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، لكن البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين”.

واضاف: أن التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب، وأدعو الجميع الى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا”.