لبنان | اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة: لم نُدع إلى الاجتماع التربوي في بكركي

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بهذه المناسبة، يهم اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في لبنان ان يؤكد انه لم يحضر هذا الاجتماع وانه لم يدعى اليه بالرغم من تمثيله الشريحة الاكبر من لجان الاهل و الاهالي على الامتداد الجغرافي للجمهورية اللبنانية، و عليه فهو غير معني بنتائجه.
كما يهم الاتحاد التاكيد، بعد التواصل مع كافة المعنيين من اتحادات وهيئات تنسيق ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية للاهالي و اولياء امور التلاميذ في المدارس الخاصة، ان الاجتماع التربوي الذي عقد في بكركي لم يكن يضم اي ممثل حقيقي للاهل يتمتع بالمشروعية، و بالتالي لا يمثل هدا الاجتماع الاهل و لا تطلعاتهم ولم ياتي على الحد الادنى من مطالبهم المشروعة.
و امام هذا الواقع لا يسع اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان سوى ان يعلن رفضه رفضاً قاطعاً سياسة التهميش المتبعة تجاه اهالي التلاميذ في المدارس الخاصة و حقوقهم المشروعة و مصالحهم على مر عقود من الزمان و يعلن انه سيبقى وكل شريف الصوت الصارخ للاهالي والسيف المدافع عن حقوقهم و تطلعاتهم و مصالحهم”.
وتعاني المدارس في لبنان من أزمة وجود على أثر الأزمات المتتالية التي مرّت على لبنان ما دعا إقفال أبوابا باكراً هذا العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.