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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا،
جاءت كالتالي:
بيروت 251 إصابة
المتن 162 إصابة
بعبدا 121 إصابة
كسروان 85 إصابة
زحلة 99
عكار 79 إصابة
بشري 74 إصابة
الشوف 124 إصابة
جبيل 57 إصابة
زغرتا 48 إصابة
صور 42 إصابة
عاليه 47 إصابة
البترون 25 إصابة
صيدا 26 إصابة
المنية الضنية 27 إصابة
طرابلس 29 إصابة
النبطية 22 إصابة
بعلبك 18 إصابة
الكورة 13 إصابة
البقاع الغربي 12 إصابة
مرجعيون 8 إصابة
بنت جبيل 12
جزين 4 إصابة
راشيا 2 إصابة
الهرمل 1 إصابة
وأشار التقرير، إلى أن 43% من مجمل الإصابات المؤكدة بكورونا هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 57%.
فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، لم يسجَّل أي إصابة نشطة بفيروس كورونا.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء، 99،094 فحص كورونا، 1388 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 20 إصابة جديدة (12 من المقيمين , 8 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 832 حالة تعافت من هذا المرض.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة العمليات الوطنية: آخر مستجدات فيروس كورونا.. وهكذا كانت “خرائط الإنتشار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.