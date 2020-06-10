لبنان | غرفة العمليات الوطنية: آخر مستجدات فيروس كورونا.. وهكذا كانت “خرائط الإنتشار”

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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا،

جاءت كالتالي:

بيروت 251 إصابة

المتن 162 إصابة

بعبدا 121 إصابة

كسروان 85 إصابة

زحلة 99

عكار 79 إصابة

بشري 74 إصابة

الشوف 124 إصابة

جبيل 57 إصابة

زغرتا 48 إصابة

صور 42 إصابة

عاليه 47 إصابة

البترون 25 إصابة

صيدا 26 إصابة

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المنية الضنية 27 إصابة

طرابلس 29 إصابة

النبطية 22 إصابة

بعلبك 18 إصابة

الكورة 13 إصابة

البقاع الغربي 12 إصابة

مرجعيون 8 إصابة

بنت جبيل 12

جزين 4 إصابة

راشيا 2 إصابة

الهرمل 1 إصابة

وأشار التقرير، إلى أن 43% من مجمل الإصابات المؤكدة بكورونا هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 57%.

فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، لم يسجَّل أي إصابة نشطة بفيروس كورونا.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء، 99،094 فحص كورونا، 1388 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 20 إصابة جديدة (12 من المقيمين , 8 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 832 حالة تعافت من هذا المرض.