لبنان | سعد الحريري يستنفر بقوة ويرد على جعجع.. “بونجور حكيم”

وأضاف:” كان لازم اشكرك لانو لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي”.

وقال:”معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزلت”.

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وتابع:” يا صاير البخار مغطى معراب أو انك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري”.

وشدد جعجع في حديث للكاتب ماهر مقلد في صحيفة “الأهرام المصرية” على “أنني لم أتخلَ عن دعم سعد الحريري، ولكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة وكان من الممكن أن تكون نهاية له هذا اعتقادنا وحساباتنا”.

ولدى السؤال، إن فعل ذلك بهدف بدافع الحرص عليه؟ قال:” من جهة، ولكن ليس الأمر بهذه الصورة وإنما كنّا وما زلنا بحاجه إلى تغيير كبير في لبنان حيث لا يمكننا ان نستكمل المسيرة بنفس الطريقة ونفس الأشخاص في السنوات العشر الأخيرة، مجموعة عوامل أدت إلى ذلك”.

وفي شأن إن كان تجاوز الحريري يعتبر ظلماً للطائفة السنية بشكل أو بآخر، شدد على أن “صراحة، كان متيسراً أن يقوم تيار المستقبل باختيار شخصية على غرار الرئيس حسان دياب لترأس الحكومة وكان الوزير وليد جنبلاط مع هذا الرأي أيضاً، لكنه لم يرشح اسماً لرئاسة الحكومة ولم ير الأمر مناسباً”.