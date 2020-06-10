لبنان | جعجع: لو كنت مكان العهد استقلت.. ولبنان نحو المجهول

وفي شأن إن فعل ذلك بدافع الحرص عليه، قال “من جهة، لكن ليس الأمر بهذه الصورة وإنما كنّا وما زلنا بحاجه إلى تغيير كبير في لبنان حيث لا يمكننا ان نستكمل المسيرة بنفس الطريقة ونفس الأشخاص في السنوات العشر الأخيرة، مجموعة عوامل أدت إلى ذلك”

وفي شأن إن كان تجاوز الحريري يعتبر ظلماً للطائفة السنّية بشكل أو بأخر، اجاب “صراحة، كان متيسراً أن يقوم “تيار المستقبل” باختيار شخصية على غرار الرئيس حسان دياب لترأس الحكومة وكان الوزير وليد جنبلاط مع هذا الرأي أيضاً، لكنه لم يرشح اسماً لرئاسة الحكومة ولم ير الأمر مناسباً”.

وعن فُرص انتخابه رئيساً للجمهورية قال: “حزب الله يقف في طريقي فنحن مختلفان في كل شيء بالاستراتيجية ووجه الاتهام إلى الحزب والتيار الوطني الحر بضلوعهما في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

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وإذ اسف “لان لبنان يتحرك نحو المجهول”، قال “لو كنت أنا مكان العهد لقدّمت إستقالتي”.

واضاف جعجع “موقفنا من سلاح حزب الله معروف. وهذا السلاح منذ عام 2000 كان لابد وأن يكون في يد الجيش اللبناني فقط لا غير، ولكنه استمر ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوضع الاقتصادي المعيشي الرديء الذى نعيشه في الوقت الحاضر. لكن خروج تظاهرات في الوقت الحالي يضرّ بالمصلحة الوطنية إذا خرجت التظاهرات عن عنوانها الرئيسي وهو الحديث عن تردي الوضع الاقتصادي و المعيشي فهذا هو الهمّ الحقيقي الذي يضغط على الناس”.

الى ذلك، حرص جعجع على أن يطمئن أصحاب الودائع في البنوك سواء المواطنين أو المستثمرين العرب والأجانب وقال لا يوجد هناك قرار نهائي حول مصير الودائع والوضع الطبيعي ان تبقى المصارف اللبنانية أحد المميزات التي يعرف بها لبنان وما يجرى هو ظروف الأمر الواقع وحتماً سيكون هناك انفراجه.