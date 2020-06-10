لبنان | نقيب الصيادلة: الظروف الراهنة ستقود ألف صيدلية من الآن إلى سنة نحو الإقفال النهائي

وطالب الأمين بـ”وضع سياسة دوائيّة بعيدة عن الفساد تسمح للبنانيين جميعاً بالإستفادة من الأدوية الجُنيسيّة، والمعروفة بالـGeneriques”، لافتاً إلى أنّ “القطاع الصيدليّ يتداول بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي 1515 ليرة في حين أنّ مصاريفنا الحياتيّة ارتفعت نسبةً لسعر الصرف 4000 ليرة، ما يعني أنّ الصيدلي لم يعد قادراً على إكمال حياته إقتصادياً ومعيشياً في ظلّ هذه الأزمة”.

أمّا عن الفاتورة الدوائيّة، فلفت إلى “ضرورة إعطاء حوافز للصيادلة للقيام بالدور المُساهم في تخفيض الفاتورة في لبنان”.