- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ويستذكر “اللقاء” في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان مكانة المطران الراحل كراعٍ صالح وشخصية استثنائية فذة في صناعة الاستقلال الثاني عبر مواكبة نضال “لقاء قرنة شهوان” الذي قدم بيار الجميل، وجبران تويني وانطوان غانم شهداء لتحرير لبنان من قبضة النظام السوري.
لقد كان المطران يوسف بشارة كما مثلث الرحمة الكاردينال البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والنائبين سمير فرنجية ونسيب لحود، عميقا في إيمانه، صلبا في لبنانيته، وحازما في دفاعه عن الاستقلال ولم يخش الا الرب، وتمسك بقناعاته فشهد لمسيحيّته وإيمانه انطلاقا من لبنانيته الصافية.
ان رحيل المطران يوسف بشارة سيترك أثرا عميقا في اللبنانيين وفي الكنيسة، التي لطالما اعتبرت ان الدفاع عن لبنان وسيادته وحريته جزءا من رسالتها الكهنوتية.
رحمه الرب وأسكنه مع القديسين وجعل ذكراه معنا دائما. المسيح قام… حقا قام.
وتوفي الراعي الأسبق لأبرشية أنطلياس المارونيّة سيادة المطران يوسف محسن بشارة السامي الاحترام.
يصل الجثمان إلى كنيسة مار يوسف – الكرسي الأسقفي، قرنة شهوان، يوم الأربعاء 10 حزيران 2020 عند الساعة الواحدة بعد الظهر حيث يسجى، ويحتفل بالقداديس على مدار الساعات.
تقام الصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس 11 حزيران 2020 في كنيسة مار يوسف – الكرسي الأسقفي، قرنة شهوان.
تبقى أبواب المطرانية مفتوحة للصلاة نهار الخميس بعد الدفن لغاية الساعة السادسة مساء. ونظرا للظروف الصحية الراهنة، نعتذر عن عدم تقبل التعازي.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لقاء سيدة الجبل نعى المطران بشارة: كان عميقا في إيمانه صلبا في لبنانيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.