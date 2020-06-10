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وقالت، “لم تثبت فضيحة سلعاتا والتعيينات الأخيرة وقوافل المازوت المهربة بالعلن ان حكومة العهد والحزب الحاكم مستمرة في سياسة الإنكار للانهيار الحاصل في البلد وحسب، بل هي حكومة أيضا غياب الكفاءة وانعدام المسؤولية”.
وأضافت، “الناس لا تعاند ولا تحترف المواجهة. الناس تقرأ بشكل صحيح ما جرى ويجري. لذلك يظهر أكثر من اي وقت مضى أن اسقاط الحكومة الحالية هو المدخل لاستكمال اسقاط المنظومة السياسية المالية الحاكمة”.
وتابعت، “على الناس أن تسقط حكومة اللا ثقة ولا تترك للمنظومة فرصة التبرؤ منها”. وختمت، “حسان دياب إرحل الآن”.
أقدم عدد من الثوار إلى قطع الطريق الدولية عند مفترق بلدة شانيه بالإطارات المشتعلة، وذلك استنكارا لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان واللبنانيين وقد جرى اقفال الطريق بالاتجاهين.
تجمع عدد من الثوار وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع وسط هتافات مطالبة بالنزول الى الشارع وتصعيد التحرك للضغط من اجل تغيير الواقع وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.
وكان المحتجون قد انطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة وصولا الى إيليا.
ودعا الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة اللبنانيين للنزول “إلى الشارع الآن” لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عامية 17 تشرين: على الناس أن تسقط حكومة اللا ثقة ولا تترك للمنظومة فرصة التبرؤ منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.