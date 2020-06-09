لبنان | الجيش اللبناني: 5 مقاتلات اسرائيلية خرقت على دفعات الأجواء اللبنانية

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ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والشوف، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 18.10 من فوق بلدة الناقورة.

وفي الساعة 13.20 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 20.40 من فوق البلدة المذكورة.

وفي الساعة 17.55 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 22.15 من فوق البلدة المذكورة.